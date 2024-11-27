Названы главные претенденты на пост главы КФФ

«С каждым днем приближается важная для всего нашего футбола дата — 20 декабря. В этот день изберут нового главу КФФ. После различных вбросов, предположений, а также “внутрипартийной борьбы”, по информации некоторых источников, круг кандидатов сузился до двух. Это бывший премьер-министр РК Алихан Смаилов и действующий председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров. Последний вроде как уже выдвинут одним из членов КФФ. Если ничего не поменяется, то кто-то из них станет новым президентом Казахстанской федерации футбола», — пишет телеграм-канал «Серый CARDINAL».