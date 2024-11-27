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Названы главные претенденты на пост главы КФФ

Стали известны два главных кандидата на пост главы Казахстанской Федерации футбола, передает Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал «Серый Cardinal».

Источник: КФФ

Выборы запланированы на 20 декабря.

«С каждым днем приближается важная для всего нашего футбола дата — 20 декабря. В этот день изберут нового главу КФФ. После различных вбросов, предположений, а также “внутрипартийной борьбы”, по информации некоторых источников, круг кандидатов сузился до двух. Это бывший премьер-министр РК Алихан Смаилов и действующий председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров. Последний вроде как уже выдвинут одним из членов КФФ. Если ничего не поменяется, то кто-то из них станет новым президентом Казахстанской федерации футбола», — пишет телеграм-канал «Серый CARDINAL».

Напомним, что в начале ноября президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов принял решение покинуть свой пост.

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