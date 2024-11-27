«Кайрат» отказался от двукратных чемпионов КПЛ

Буранчиев воспитанник клуба, который был в нем более 10 лет. Его дебют за основную команду состоялся в ноябре 2020 году. С тех пор на его счету 66 матчей в составе «Кайрата», в которых он забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.