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«Кайрат» отказался от двукратных чемпионов КПЛ

23-летний полузащитник Арсен Буранчиев и 24-летний форвард Андрей Ульшин покинули «Кайрат» по окончании срока контракта, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу алматинцев.

Источник: ФК "Кайрат"

Буранчиев воспитанник клуба, который был в нем более 10 лет. Его дебют за основную команду состоялся в ноябре 2020 году. С тех пор на его счету 66 матчей в составе «Кайрата», в которых он забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

Ульшин, так же является воспитанником клуба. Его дебют за основную команду состоялся в 2020 году. За время своей карьеры в «Кайрате» Андрей провел 81 матч, забил 9 голов и отдал 9 голевых передач.

Оба футболиста дважды выигрывали с «Кайратом» КПЛ и кубок страны. Причем последнее чемпионство случилось в этом году.

Отметим, что ранее сегодня было объявлено об уходе из «Кайрата» и россиянина Дмитрия Сергеева.

Кайрат
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