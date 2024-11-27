Президентом Грузии может стать чемпион России по футболу. Он играл в «Спартаке-Алании» у Газзаева

«Миша — настоящий патриот своей страны, он не случайно выдвинут. Он был у меня в “Алании” и проявил себя с самой лучшей стороны: и с человеческой точки зрения, и как большой профессионал, который получил приглашение в “Манчестер Сити”, а затем вернулся в Грузию. Хочу пожелать ему огромной удачи. Это настоящий человек и патриот своего государства.