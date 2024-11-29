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Легенды «Барселоны» и «Реала» сыграли вничью. Роналдиньо забил красивым ударом со штрафного в девятку

Легенды «Барселоны» и «Реала» провели товарищеский матч в Катаре. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Барса» открыла счет, когда Людовик Жюли ассистировал Хуану Пабло Сорину. Каталонцы удвоили свое преимущество в счете благодаря точному удару Роналдиньо со штрафного.

«Реал» отыграл один мяч во втором тайме — забил Луиш Фигу. Спустя некоторое время Эдвин Конго счет сравнял.

«Барселона» могла побеждать, в конце встречи сине-гранатовые заработали пенальти, но Патрик Клюйверт не сумел забить с «точки».

15 декабря команды должны снова встретиться в Токио. Ожидается, что в декабрьской встрече за легенд «Барселоны» сыграют Андрес Иньеста и Хави.