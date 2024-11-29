Легенды «Барселоны» и «Реала» сыграли вничью. Роналдиньо забил красивым ударом со штрафного в девятку

«Барса» открыла счет, когда Людовик Жюли ассистировал Хуану Пабло Сорину. Каталонцы удвоили свое преимущество в счете благодаря точному удару Роналдиньо со штрафного.
«Реал» отыграл один мяч во втором тайме — забил Луиш Фигу. Спустя некоторое время Эдвин Конго счет сравнял.
«Барселона» могла побеждать, в конце встречи сине-гранатовые заработали пенальти, но Патрик Клюйверт не сумел забить с «точки».
15 декабря команды должны снова встретиться в Токио. Ожидается, что в декабрьской встрече за легенд «Барселоны» сыграют Андрес Иньеста и Хави.