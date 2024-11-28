Появились подробности о трансферах и новом тренере «Ордабасы»

«Новость о подписании тренера “Петрокуба”, скорее всего, дадут в конце декабря, после того как молдавский клуб завершит свое участие в общем этапе Лиги конференций. Пока же шымкентцы активничают на трансферном рынке. Судя по поступающей информации, одним из главных комплектаторов команды является известный молдавский агент Жора Карпачеану (в точной транскрипции можем ошибиться). В этой связи можно предположить, что “Ордабасы” будет искать игроков в том числе и на молдавско-румынском рынке. Ближайший трансфер, как мы сообщали, вратарь Челядник из “Шерифа”.



В целом при комплектовании команды будут учитываться два фактора: финансовые возможности и мнение (пожелания) Мартина», — пишет источник.