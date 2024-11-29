Дубль Роналду принес «Аль-Насру» победу над «Дамаком»

Встреча прошла в пятницу в Эр-Рияде и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Роналду отметился голами на 17-й и 80-й минутах, забив первый мяч с пенальти. В активе португальца уже 915 голов за карьеру: этим самым он обновил собственный мировой рекорд. Гости завершали матч в меньшинстве после удаления Абделькадера Бедрана (57).