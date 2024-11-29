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Дубль Роналду принес «Аль-Насру» победу над «Дамаком»

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Португальский футболист Криштиану Роналду помог «Аль-Насру» одержать победу над «Дамаком» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Источник: Reuters

Встреча прошла в пятницу в Эр-Рияде и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Роналду отметился голами на 17-й и 80-й минутах, забив первый мяч с пенальти. В активе португальца уже 915 голов за карьеру: этим самым он обновил собственный мировой рекорд. Гости завершали матч в меньшинстве после удаления Абделькадера Бедрана (57).

В активе Роналду теперь девять мячей в рамках саудовской премьер-лиги в нынешнем сезоне, он вышел на второе место в списке лучших бомбардиров, обойдя бывшего партнера по мадридскому «Реалу» Карима Бензема (8 мячей). Лидирует в бомбардирской гонке сербский форвард «Аль-Хиляля» Александар Митрович (12 мячей).

«Аль-Наср» набрал 25 очков и идет на третьем месте в таблице саудовской премьер-лиги, отставая на три балла от «Аль-Хиляля» и на пять очков от лидирующего «Аль-Иттихада».

В другом матче дня «Аль-Кадисия» дома обыграла «Аль-Халидж» со счетом 1:0.