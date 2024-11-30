«Лестер» объявил о назначении Руда ван Нистелроя на пост нового тренера команды

«Я горд и взволнован. Все, с кем я общаюсь о футбольном клубе “Лестер Сити”, полны энтузиазма. Они рассказывают замечательные истории о людях, работающих в клубе, болельщиках и, конечно, о недавней истории клуба, которая впечатляет. Я рад начать работу, познакомиться со всеми и сделать всё, что в моих силах», — приводит слова ван Нистелроя официальный сайт «лис».