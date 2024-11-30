Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Лестер» объявил о назначении Руда ван Нистелроя на пост нового тренера команды

«Лестер» на своём официальном сайте объявил о назначении нидерландского специалиста Руда ван Нистелроя на пост нового главного тренера команды. Контракт с ван Нистелроем рассчитан до июня 2027 года.

Источник: lcfc.com

«Я горд и взволнован. Все, с кем я общаюсь о футбольном клубе “Лестер Сити”, полны энтузиазма. Они рассказывают замечательные истории о людях, работающих в клубе, болельщиках и, конечно, о недавней истории клуба, которая впечатляет. Я рад начать работу, познакомиться со всеми и сделать всё, что в моих силах», — приводит слова ван Нистелроя официальный сайт «лис».

До того как возглавить «Лестер», 48-летний специалист занимал должность временно исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед». На этом посту ван Нистелрой провёл четыре матча.

«Лестер» ранее уволил Стивена Купера. «Лисы» идут на 16-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Лестер
Чемпионат Англии: таблица и календарь