Мареска: «Челси» не участвует в чемпионской гонке. «Арсенал», «Сити» и «Ливеруль» превосходят нас

«Участвует ли “Челси” в чемпионской гонке? Нет. Я говорил это много раз. Мне не нравилось это давление. Мне не хотелось говорить, что мы участвуем в гонке, хотя это не так.



“Арсенал” превосходит нас, “Сити” превосходит нас, “Ливерпуль” доказывает, что превосходит нас. Важно то, что мы прибавляем с каждым матчем, а дальше будет видно.



“Сити” проиграл три матча подряд, но все равно занимает второе место. “Арсенал” тоже наверху. “Ливерпуль” делает фантастические успехи. И дело не столько в разнице очков, а в том, сколько времени команда провела вместе.



Нужно быть реалистами. Вы видите разницу между нами и остальными. Это не значит, что мы не собираемся бороться и выигрывать матчи. Мы будем делать это до самого конца. Важно сосредоточиться на том, чтобы мы улучшали свою игру с каждым матчем», — приводит слова Марески BBC Sport.