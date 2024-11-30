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Мареска: «Челси» не участвует в чемпионской гонке. «Арсенал», «Сити» и «Ливеруль» превосходят нас

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подчеркнул, что лондонская команда не претендует на чемпионство в текущем розыгрыше АПЛ.

Источник: Reuters

После 12 туров синие делят 3-е место с «Арсеналом», отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 9 очков.

Футбол
Англия 2024/2025
Тур 13, 1.12.2024, 16:30
Челси
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Астон Вилла
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«Участвует ли “Челси” в чемпионской гонке? Нет. Я говорил это много раз. Мне не нравилось это давление. Мне не хотелось говорить, что мы участвуем в гонке, хотя это не так.

“Арсенал” превосходит нас, “Сити” превосходит нас, “Ливерпуль” доказывает, что превосходит нас. Важно то, что мы прибавляем с каждым матчем, а дальше будет видно.

“Сити” проиграл три матча подряд, но все равно занимает второе место. “Арсенал” тоже наверху. “Ливерпуль” делает фантастические успехи. И дело не столько в разнице очков, а в том, сколько времени команда провела вместе.

Нужно быть реалистами. Вы видите разницу между нами и остальными. Это не значит, что мы не собираемся бороться и выигрывать матчи. Мы будем делать это до самого конца. Важно сосредоточиться на том, чтобы мы улучшали свою игру с каждым матчем», — приводит слова Марески BBC Sport.

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