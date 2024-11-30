Зайнутдинов официально лишился главного тренера

«Мы расстались с тренером Джованни ван Бронкхорстом. Благодарим Джованни и его команду за их работу и желаем им успехов в будущей карьере», — гласит официальное заявление «Бешикташа».
«Бешикташ» сыграл под руководством специалиста из Нидерландов 20 матчей, выиграв десять из них, четыре раза завершив вничью и потерпев шесть поражений. Сейчас «орлы» занимают Турецкой Суперлиги шестое место. При ван Бронкхорсте стамбульцы завоевали Суперкубок Турции, разгромив «Галатасарай».
«Бешикташ» менее чем за год расстался с четырьмя тренерами. Ранее турецкий клуб уволил Рызу Чалымбая, Сердара Топрактепе и Фернанду Сантуша.
Добавим, что Зайнутдинов при ван Бронкхорсте принял участие в двух матчах, сыграв четыре минуты.