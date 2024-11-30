Зайнутдинов официально лишился главного тренера

«Бешикташ» сыграл под руководством специалиста из Нидерландов 20 матчей, выиграв десять из них, четыре раза завершив вничью и потерпев шесть поражений. Сейчас «орлы» занимают Турецкой Суперлиги шестое место. При ван Бронкхорсте стамбульцы завоевали Суперкубок Турции, разгромив «Галатасарай».