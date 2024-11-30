Футболисты «Боруссии» и «Баварии» сыграли вничью в матче чемпионата Германии

«Боруссия» и «Бавария» провели 136-ю встречу в истории, в 36-й раз матч между командами завершился вничью. «Боруссия» была сильнее 33 раза, «Бавария — 67 раз. “Бавария” прервала серию из семи побед во всех турнирах.