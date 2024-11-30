Футболисты «Боруссии» и «Баварии» сыграли вничью в матче чемпионата Германии

БЕРЛИН, 30 ноября. /ТАСС/. Дортмундская «Боруссия» дома со счетом 1:1 сыграла вничью с мюнхенской «Баварией» в матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
В составе «Боруссии» гол забил Джейми Байно-Гиттенс (27-я минута). У «Баварии» отличился Джамал Мусиала (85). На 33-й минуте травму получил лучший бомбардир «Баварии» в текущем сезоне англичанин Гарри Кейн, нападающий не смог продолжить игру и был заменен.
«Боруссия» и «Бавария» провели 136-ю встречу в истории, в 36-й раз матч между командами завершился вничью. «Боруссия» была сильнее 33 раза, «Бавария — 67 раз. “Бавария” прервала серию из семи побед во всех турнирах.
«Боруссия» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, команда набрала 20 очков. «Бавария» лидирует с 30 очками. В следующем туре дортмундский клуб 7 декабря на выезде сыграет с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, «Бавария» в этот же день примет «Хайденхайм».
В других матчах игрового дня «Аугсбург» дома со счетом 1:0 обыграл «Бохум», «Вольфсбург» на выезде разгромил «Лейпциг» (5:1), «Байер» в гостях был сильнее «Униона» (2:1). «Вердер» и «Штутгарт» сыграли вничью (2:2), «Фрайбург» на своем поле переиграл «Боруссию» из Мёнхенгладбаха (3:1).