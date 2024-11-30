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Футболисты «Боруссии» и «Баварии» сыграли вничью в матче чемпионата Германии

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 30 ноября. /ТАСС/. Дортмундская «Боруссия» дома со счетом 1:1 сыграла вничью с мюнхенской «Баварией» в матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

В составе «Боруссии» гол забил Джейми Байно-Гиттенс (27-я минута). У «Баварии» отличился Джамал Мусиала (85). На 33-й минуте травму получил лучший бомбардир «Баварии» в текущем сезоне англичанин Гарри Кейн, нападающий не смог продолжить игру и был заменен.

«Боруссия» и «Бавария» провели 136-ю встречу в истории, в 36-й раз матч между командами завершился вничью. «Боруссия» была сильнее 33 раза, «Бавария — 67 раз. “Бавария” прервала серию из семи побед во всех турнирах.

«Боруссия» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, команда набрала 20 очков. «Бавария» лидирует с 30 очками. В следующем туре дортмундский клуб 7 декабря на выезде сыграет с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, «Бавария» в этот же день примет «Хайденхайм».

В других матчах игрового дня «Аугсбург» дома со счетом 1:0 обыграл «Бохум», «Вольфсбург» на выезде разгромил «Лейпциг» (5:1), «Байер» в гостях был сильнее «Униона» (2:1). «Вердер» и «Штутгарт» сыграли вничью (2:2), «Фрайбург» на своем поле переиграл «Боруссию» из Мёнхенгладбаха (3:1).

Боруссия Д
1:1
Первый тайм: 1:0
Бавария
Футбол, Германия, Тур 12
30.11.2024, 20:30 (МСК UTC+3)
Signal Iduna Park
Главные тренеры
Нури Шахин
Венсан Компани
Голы
Боруссия Д
Джейми Гиттенс
(Нико Шлоттербек)
27′
Бавария
Джамал Мусиала
(Майкл Олисе)
85′
Составы команд
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
4
Нико Шлоттербек
5
Рами Бенсебаини
8
Феликс Нмеча
13
Паскаль Гросс
9
Серу Гирасси
14
Максимилиан Байер
90+5′
3
Вальдемар Антон
17′
25
Никлас Зюле
26
Юлиан Рюэрсон
71′
74′
2
Ян Коуту
20
Марсель Забитцер
90′
7
Джованни Рейна
43
Джейми Гиттенс
74′
21
Дониэлл Мален
Бавария
1
Мануэль Нойер
2
Дайот Упамекано
90+3′
19
Альфонсо Дэйвис
6
Йозуа Киммих
8
Леон Горецка
42
Джамал Мусиала
10
Лерой Сане
88′
3
Ким Мин Джэ
80′
17
Майкл Олисе
27
Конрад Лаймер
62′
23
Саша Боэ
9
Гарри Кейн
33′
25
Томас Мюллер
39
Матис Тель
62′
11
Кингсли Коман
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
14
2
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
3
11
Фолы
7
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Свен Яблонски
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Боруссия Д
Бавария
Чемпионат Германии: таблица и календарь