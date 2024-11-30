«Арсенал» разгромил «Вест Хэм» в сверхрезультативном матче 13-го тура АПЛ

На 10-й минуте отличился защитник «Арсенала» Габриэл Магальянс. На 27-й минуте Леандро Троссард удвоил преимущество «канониров». На 34-й минуте капитан гостей Мартин Эдегор забил третий мяч своей команды, реализовав 11-метровый удар. На 36-й минуте Кай Хаверц сделал счёт 4:0. На 38-й минуте защитник «Вест Хэма» Аарон Ван-Биссака отыграл один мяч, а ещё спустя две минуты Эмерсон Палмиери забил второй мяч «молотобойцев». На 45+5-й минуте «Арсенал» вновь получил право пробить пенальти, который реализовал Букайо Сака.