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«Арсенал» разгромил «Вест Хэм» в сверхрезультативном матче 13-го тура АПЛ

Завершился матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Арсенал».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Лондон» в одноимённом городе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Гости одержали победу со счётом 5:2.

На 10-й минуте отличился защитник «Арсенала» Габриэл Магальянс. На 27-й минуте Леандро Троссард удвоил преимущество «канониров». На 34-й минуте капитан гостей Мартин Эдегор забил третий мяч своей команды, реализовав 11-метровый удар. На 36-й минуте Кай Хаверц сделал счёт 4:0. На 38-й минуте защитник «Вест Хэма» Аарон Ван-Биссака отыграл один мяч, а ещё спустя две минуты Эмерсон Палмиери забил второй мяч «молотобойцев». На 45+5-й минуте «Арсенал» вновь получил право пробить пенальти, который реализовал Букайо Сака.

После этой победы в активе «Арсенала» стало 25 очков. Подопечные Микеля Артеты занимают второе место в турнирной таблице. «Вест Хэм» с 15-ю очками находится на 14-й строчке.

Вест Хэм
2:5
Первый тайм: 2:5
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 13
30.11.2024, 20:30 (МСК UTC+3)
London Stadium
Главные тренеры
Хулен Лопетеги
Микель Артета
Голы
Вест Хэм
Аарон Ван-Биссака
(Карлос Солер)
38′
Эмерсон
40′
Арсенал
Габриэл Магальяйнс
(Букайо Сака)
10′
Леандро Троссар
(Букайо Сака)
27′
Мартин Эдегор
34′
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
36′
Букайо Сака
45+5′
Составы команд
Вест Хэм
1
Лукаш Фабяньски
45+3′
25
Жан-Клер Тодибо
26
Макс Килман
29
Аарон Ван-Биссака
28
Томаш Соучек
90+4′
20
Джаррод Боуэн
33
Эмерсон
42′
65′
5
Владимир Цоуфал
4
Карлос Солер
78′
24
Гвидо Родригес
10
Лукас Пакета
78′
39
Энди Ирвинг
7
Крисенсио Саммервилл
45+1′
46′
19
Эдсон Альварес
9
Майкл Антонио
65′
18
Дэнни Ингс
Арсенал
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
12
Юррьен Тимбер
20
Жорже Луиз Фреллу Жоржиньо
29
Кай Хаверц
41
Деклан Райс
6
Габриэл Магальяйнс
46′
15
Якуб Кивер
33
Риккардо Калафьори
56′
17
Александр Зинченко
8
Мартин Эдегор
74′
9
Габриэл Жезус
7
Букайо Сака
42′
74′
30
Рахим Стерлинг
19
Леандро Троссар
85′
53
Итан Нванери
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
16
5
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
10
10
Фолы
13
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Вест Хэм
Арсенал
Чемпионат Англии: таблица и календарь