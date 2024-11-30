Сафонов не вошел в стартовый состав «ПСЖ» на игру с «Нантом»

В последнем матче «ПСЖ» проиграл на выезде немецкой «Баварии» (0:1) в пятом туре основного этапа Лиги чемпионов. На 38-й минуте после подачи углового Сафонов не смог далеко выбить мяч из вратарской площадки, после чего защитник «Баварии» Ким Мин Джэ ударом головой поразил ворота. Один из сейвов российского вратаря был включен в список лучших спасений игрового дня в Лиге чемпионов.