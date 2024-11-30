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Сафонов не вошел в стартовый состав «ПСЖ» на игру с «Нантом»

Сафонов после ошибки в матче ЛЧ остался в запасе «ПСЖ» на игру с «Нантом».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российский вратарь Матвей Сафонов остался в запасе «Пари Сен-Жермен» на матч 13-го тура чемпионата Франции по футболу против «Нанта».

В последнем матче «ПСЖ» проиграл на выезде немецкой «Баварии» (0:1) в пятом туре основного этапа Лиги чемпионов. На 38-й минуте после подачи углового Сафонов не смог далеко выбить мяч из вратарской площадки, после чего защитник «Баварии» Ким Мин Джэ ударом головой поразил ворота. Один из сейвов российского вратаря был включен в список лучших спасений игрового дня в Лиге чемпионов.

Ворота команды в игре с «Нантом» будет защищать итальянец Джанлуиджи Доннарумма. Встреча пройдет в субботу, начало — 23:00 мск.

ПСЖ
Нант
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