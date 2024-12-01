«ПСЖ» без Сафонова потерял очки в матче с «Нантом» в Лиге 1

Уже на второй минуте матча защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими открыл счёт. На 38-й минуте нападающий Маттис Аблин забил ответный мяч «Нанта». На перерыв команды ушли при равенстве на табло. Во втором тайме голов зрители не увидели. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе.