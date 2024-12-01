«Ботафого» впервые выиграл Кубок Либертадорес, играя в меньшинстве со второй минуты

«Ботафого» стал последним участником клубного чемпионата мира, который пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Турнир впервые пройдет по новой схеме, в нем примут участие 32 клуба из 6 континентальных конфедераций. Команды будут разделены на восемь групп по четыре в каждой, они сыграют с каждым соперником по разу. В ⅛ финала выйдут две лучшие команды каждого квартета.