«Ботафого» впервые выиграл Кубок Либертадорес, играя в меньшинстве со второй минуты

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Футболисты бразильского «Ботафого» обыграли бразильский «Атлетико Минейро» со счетом 3:1 и впервые стали обладателями Кубка Либертадорес. Финальный матч турнира прошел в Буэнос-Айресе на стадионе «Монументаль».
В составе «Ботафого» голы забили Луис Энрике (35-я минута), Алекс Теллес (44, с пенальти) и Жуниор Сантос (90+7). У «Атлетико Минейро» отличился Эдуардо Варгас (47). На первой минуте матча полузащитник «Ботафого» Грегоре нарушил правила в центре поля, ударив шипами в лицо полузащитника «Атлетико Минейро» Фаусто Веру. На второй минуте игры главный арбитр матча показал Грегоре прямую красную карточку и удалил игрока с поля.
Капитаном «Атлетико Минейро» был нападающий Халк, с 2012 по 2016 год выступавший за петербургский «Зенит» и ставший в составе команды чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка России. Также в составе «Атлетико Минейро» на правах аренды из московского ЦСКА выступает защитник Бруно Фукс, который в матче против «Ботафого» остался в запасе.
«Ботафого» впервые в истории стал обладателем Кубка Либертадорес, команда из Рио-де-Жанейро является двукратным чемпионом Бразилии. «Атлетико Минейро» выигрывал Кубок Либертадорес в 2013 году, команда по два раза выигрывала чемпионат и Кубок Бразилии.
«Ботафого» стал последним участником клубного чемпионата мира, который пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Турнир впервые пройдет по новой схеме, в нем примут участие 32 клуба из 6 континентальных конфедераций. Команды будут разделены на восемь групп по четыре в каждой, они сыграют с каждым соперником по разу. В ⅛ финала выйдут две лучшие команды каждого квартета.
Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. В прошлом году обладателем трофея стал бразильский «Флуминенсе», в финале команда со счетом 2:1 обыграла аргентинский клуб «Бока Хуниорс». Лидером по количеству побед в Кубке Либертадорес является аргентинский «Индепендьенте», выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие.