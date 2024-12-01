Жара в финале Кубка Либертадорес! Удаление на 2-й минуте, голевой пас 38-летнего Халка и исторический успех «Ботафого»

И, пожалуй, итог закономерен. «Атлетику» подошел к главному матчу года с серией из десяти матчей без побед. Так стоит ли удивляться, что Халк и экс-краснодарец Хуниор Алонсо не выиграли и в этот раз? А «Ботафого» — лидер чемпионата Бразилии за два тура до финиша. Несколько лет назад точно так же, дуплетом, выстрелил «Фламенго», у руля которого был португалец Жорже Жезуш. Сейчас «Ботафого» к первому континентальному триумфу в год 130-летия клуба привел Артур Жорже. 52-летний специалист, сделавший себе имя в «Браге», но отправившийся за трофеями в Бразилию. Если вспомнить, что Абел Феррейра выиграл два кубка с «Палмейрасом», можно констатировать, что в Новом Свете правит португальская тренерская школа. И, само собой, Бразилия.