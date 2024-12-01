«Плохо сплю… Люди смеются над нами». Гвардиола — о проблемах в «Манчестер Сити»

«Мне это совсем не нравится! Мне это не нравится! Из-за всей этой ситуации я плохо сплю…



Соперники наслаждаются нашими проблемами. Люди смеются над нами. Это нормально в спорте — если кто-то в хорошем настроении, он будет издеваться и смеяться над твоими неудачами. Это часть понимания того, насколько хорош футбол…» — приводит слова Гвардиолы City Report в соцсетях со ссылкой на интервью испанца для BeanymanSports.