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«Плохо сплю… Люди смеются над нами». Гвардиола — о проблемах в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о чувствах, которые испытывает из-за проблем в клубе.

Источник: Getty Images

«Мне это совсем не нравится! Мне это не нравится! Из-за всей этой ситуации я плохо сплю…

Соперники наслаждаются нашими проблемами. Люди смеются над нами. Это нормально в спорте — если кто-то в хорошем настроении, он будет издеваться и смеяться над твоими неудачами. Это часть понимания того, насколько хорош футбол…» — приводит слова Гвардиолы City Report в соцсетях со ссылкой на интервью испанца для BeanymanSports.

«Манчестер Сити» потерпел пять поражений и сыграл один раз вничью в последних шести матчах. На данный момент команда занимает четвёртое место в АПЛ с 23 очками после 12 игр, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на девять очков.

В следующем матче в рамках 13-го тура английской Премьер-Лиги «горожане» сыграют в гостях с «Ливерпулем».

Манчестер Сити
Ливерпуль
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