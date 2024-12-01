Некоторые игроки «ПСЖ» недовольны Луисом Энрике. У тренера конфликт с лидером команды

По информации источника, один из лидеров «ПСЖ» и лучший ассистент команды с начала сезона-2023/2024 Усман Дембеле выразил недоумение идеями игры Энрике, считая текущую тактику парижан предсказуемой. Кроме того, француз до сих пор не понял, почему его исключили из состава на матч Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:2). Испанский тренер, в свою очередь, разгневан отношением к игре Дембеле, его опозданиями на тренировки и удалением в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).