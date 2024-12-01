Хвича отреагировал на беспорядки в Грузии и приостановление вопроса вступления в Евросоюз

«Здравствуйте, слежу за событиями, происходящими в нашей стране, и хочу высказать своё мнение и позицию гражданина. Желание и воля грузинского народа идти по европейским дорогам — это наш исторический выбор, единственный правильный выбор, и отворачиваться от этой дороги недопустимо. Эта страна принадлежит народу, и никто не стоит выше воли народа.



Вы причиняете боль своей стране, боль своему народу, мне больно и эмоционально смотреть, как всякие видео становятся вирусными, остановите насилие и агрессию! Грузия сегодня заслуживает Европы как никогда!» — написал Хвича на своей странице в соцсетях.