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Хвича отреагировал на беспорядки в Грузии и приостановление вопроса вступления в Евросоюз

Грузинский крайний нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия отреагировал на события у себя на родине, где который день продолжаются массовые беспорядки и митинги на фоне вопроса о Евроинтеграции страны.

Источник: Getty Images

«Здравствуйте, слежу за событиями, происходящими в нашей стране, и хочу высказать своё мнение и позицию гражданина. Желание и воля грузинского народа идти по европейским дорогам — это наш исторический выбор, единственный правильный выбор, и отворачиваться от этой дороги недопустимо. Эта страна принадлежит народу, и никто не стоит выше воли народа.

Вы причиняете боль своей стране, боль своему народу, мне больно и эмоционально смотреть, как всякие видео становятся вирусными, остановите насилие и агрессию! Грузия сегодня заслуживает Европы как никогда!» — написал Хвича на своей странице в соцсетях.

Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.

Наполи