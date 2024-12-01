«Было очевидно, что победит другой парень». Родри вновь высказался о «Золотом мяче»

«После позапрошлого сезона, когда я принял участие в некоторых важных моментах, думал, что, возможно, именно тогда смогу сразиться за приз. И я даже не предполагал, что такая возможность появится снова.



Это зависит от многих вещей: участия в важных моментах, командных трофеев, хорошей игры в течение всего сезона. Но сезон-2023/2024 тоже получился отличным.



Я понимал, что, возможно, у меня есть некоторые шансы, но из-за всего происходящего в прессе было очевидно, что победит другой парень. Не ожидал ничего существенного. Но в глубине души всё же думал: “Ну, голосует сотня журналистов, подождём”, — приводит слова Родри FourFourTwo.