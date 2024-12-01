Гвардиола не исключил уход из «Манчестер Сити», несмотря на продление контракта

«Я нахожусь здесь не только из-за заслуг, которых мы достигли в прошлом, а ещё и потому, что я по-прежнему счастлив, всё ещё хочу попробовать добиться успеха с “Сити”. Если ситуация изменится, я бы не хотел оставаться. Не хочу ощущать, что я — проблема. Не хочу оставаться только из-за контракта», — приводит слова Гвардиолы британское издание BBC.