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Гвардиола не исключил уход из «Манчестер Сити», несмотря на продление контракта

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своём продлении контракта до лета 2027 года.

Источник: Getty Images

«Я нахожусь здесь не только из-за заслуг, которых мы достигли в прошлом, а ещё и потому, что я по-прежнему счастлив, всё ещё хочу попробовать добиться успеха с “Сити”. Если ситуация изменится, я бы не хотел оставаться. Не хочу ощущать, что я — проблема. Не хочу оставаться только из-за контракта», — приводит слова Гвардиолы британское издание BBC.

Напомним, ранее «Манчестер Сити» потерпел пять поражений и сыграл один раз вничью в последних шести матчах во всех турнирах. На данный момент команда Гвардиолы занимает четвёртое место в АПЛ с 23 очками после 12 игр и отстаёт от лидирующего «Ливерпуля» на девять очков.

Манчестер Сити
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