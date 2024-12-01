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Салах может перейти в «ПСЖ», став самым высокооплачиваемым игроком Европы

Руководство «Пари Сен-Жермен» подыскивает для своей команды нового лидера вместо Килиана Мбаппе, летом нынешнего года ушедшего в «Реал», сообщает El Nacional.

Источник: Чемпионат.com

По данным источников, близких к парижскому клубу, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи постарается обеспечить трансфер лидера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Египтянину, контракт которого рассчитан до 30 июня 2025 года, в Париже готовы платить около € 40 млн в год. Ожидается, что благодаря этой сумме, к которой могут быть добавлены разные бонусы, Салах станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов планеты и самым высокооплачиваемым в Европе.

В Париже рассчитывают, что 32-летний Салах выразит амбиции ещё поиграть на самом высоком уровне, из-за чего не будет рассматривать варианты из Саудовской Аравии или США.

Также в «ПСЖ» готовы договариваться с «Ливерпулем» о переходе Салаха уже в январе. Это позволит британцам получить определённую компенсацию от ухода африканца, которая впоследствии может быть реинвестирована в усиление состава.

В текущем сезоне АПЛ у Салаха 10 голов и шесть результативных передач в 12 матчах.

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