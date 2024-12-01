Салах может перейти в «ПСЖ», став самым высокооплачиваемым игроком Европы

Египтянину, контракт которого рассчитан до 30 июня 2025 года, в Париже готовы платить около € 40 млн в год. Ожидается, что благодаря этой сумме, к которой могут быть добавлены разные бонусы, Салах станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов планеты и самым высокооплачиваемым в Европе.