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Энрике: у «ПСЖ» хорошие вратари. Хочу, чтобы Сафонов и Доннарумма всегда были готовы

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о конкуренции между вратарями французского гранда после матча 13-го тура Лиги 1 с «Нантом» (1:1).

Источник: Getty Images

В этой встрече с первых минут в воротах парижского клуба играл Джанлуиджи Доннарумма.

«У меня есть три очень хороших вратаря. Они должны быть готовы показать свою лучшую версию. Мы ещё не видели в деле Арнау [Тенаса]. Я хочу, чтобы и Сафонов, и Доннарумма были готовы. Не считаю, что один из них стоит выше остальных. Хочу, чтобы все они были готовы», — приводит слова Энрике AS.

В нынешнем сезоне российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов принял участие в шести матчах во всех турнирах, в трёх из которых он отыграл «на ноль».

ПСЖ
1:1
Первый тайм: 1:1
Нант
Футбол, Франция, Тур 13
30.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Антуан Комбуаре
Голы
ПСЖ
Ашраф Хакими
(Гонсалу Рамуш)
2′
Нант
Матти Аблен
38′
Составы команд
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
5
Маркиньос
25
Нуну Мендеш
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
17
Витор Феррейра Витинья
9
Гонсалу Рамуш
19
Ли Кан Ин
73′
14
Дезире Дуэ
87
Жоау Невеш
61′
33
Уоррен Заир-Эмери
29
Брэдли Барколя
73′
10
Усман Дембеле
Нант
30
Патрик Карльгрен
3
Николя Козза
4
Николя Паллуа
44
Натан Зезе
6
Дуглас Аугусту
8
Йоханн Лепено
18
Фабьен Сентонз
46′
98
Кельвен Амьян
21
Жан-Шарль Кастеллетто
73′
2
Жан-Кевен Дюверн
5
Педро Чиривелья
89′
17
Жан-Филипп Гбамен
27
Мозес Саймон
82′
7
Иньятиус Ганаго
39
Матти Аблен
82′
62
Баэреба Гирасси
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
24
Удары (всего)
5
10
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
3
3
Фолы
6
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Жереми Стина
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПСЖ
Нант
Чемпионат Франции: таблица и календарь