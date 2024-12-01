Энрике: у «ПСЖ» хорошие вратари. Хочу, чтобы Сафонов и Доннарумма всегда были готовы

«У меня есть три очень хороших вратаря. Они должны быть готовы показать свою лучшую версию. Мы ещё не видели в деле Арнау [Тенаса]. Я хочу, чтобы и Сафонов, и Доннарумма были готовы. Не считаю, что один из них стоит выше остальных. Хочу, чтобы все они были готовы», — приводит слова Энрике AS.