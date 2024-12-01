«Челси» разгромил «Астон Виллу», «Тоттенхэм» не смог обыграть «Фулхэм»

По голу в ворота гостей забили Николас Джексон (7-я минута), Энцо Фернандес (36) и Коул Палмер, также отличившийся голевой передачей.
После перерыва поле из-за травмы покинул голкипер «Астон Виллы», чемпион мира Эмилиано Мартинес. Его заменил Робин Ульсен.
В параллельном матче футболисты «Тоттенхэма» на своем поле не смогли переиграть «Фулхэм» (1:1).
На гол Бреннана Джонсона (54-я минута) «дачники» ответили точным ударом Тома Кэрни (67). На 83-й минуте Кэрни получал прямую красную карточку за грубый фол.
«Челси» с 25 очками занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» (20 очков) идет на 7-й строчке, «Фулхэм» (19) — на 10-й, «Астон Вилла» (19) — на 12-й.