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«Челси» разгромил «Астон Виллу», «Тоттенхэм» не смог обыграть «Фулхэм»

«Челси» в домашнем матче 13-го тура АПЛ одержал крупную победу над «Астон Виллой» (3:0).

Источник: Getty Images

По голу в ворота гостей забили Николас Джексон (7-я минута), Энцо Фернандес (36) и Коул Палмер, также отличившийся голевой передачей.

После перерыва поле из-за травмы покинул голкипер «Астон Виллы», чемпион мира Эмилиано Мартинес. Его заменил Робин Ульсен.

В параллельном матче футболисты «Тоттенхэма» на своем поле не смогли переиграть «Фулхэм» (1:1).

На гол Бреннана Джонсона (54-я минута) «дачники» ответили точным ударом Тома Кэрни (67). На 83-й минуте Кэрни получал прямую красную карточку за грубый фол.

«Челси» с 25 очками занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» (20 очков) идет на 7-й строчке, «Фулхэм» (19) — на 10-й, «Астон Вилла» (19) — на 12-й.

Челси
3:0
Первый тайм: 2:0
Астон Вилла
Футбол, Англия, Тур 13
1.12.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Stamford Bridge
Главные тренеры
Энцо Мареска
Унаи Эмери
Голы
Челси
Николас Джексон
7′
Энцо Фернандес
(Коул Палмер)
36′
Коул Палмер
(Нони Мадуэке)
83′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
6
Леви Колвилл
8
Энцо Фернандес
25
Мойсес Кайседо
7
Педру Нету
29
Уэсли Фофана
60′
5
Бенуа Бадиашиле
20
Коул Палмер
86′
27
Мало Гюсто
45
Ромео Лавиа
86′
14
Жоау Феликс
89′
15
Николас Джексон
71′
18
Кристофер Нкунку
19
Джейдон Санчо
71′
11
Нони Мадуэке
85′
Астон Вилла
2
Мэтти Кэш
61′
4
Эзри Конса
12
Люка Динь
14
Пау Торрес
7
Джон Макгинн
8
Юри Тилеманс
23
Эмилиано Мартинес
46′
25
Робин Ульсен
44
Бубакар Камара
62′
6
Росс Баркли
11
Олли Уоткинс
84′
10
Эмилиано Буэндия
19
Джейден Филоджин-Байдейс
54′
66′
9
Джон Дуран
27
Морган Роджерс
66′
31
Леон Бэйли
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
10
8
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
21
Фолы
6
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Стюарт Аттуэлл
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Челси
Астон Вилла
Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
Чемпионат Англии: таблица и календарь