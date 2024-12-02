За Гвардиолу страшно. «Ливерпуль» снес «Ман Сити» и выкинул Пепа из топ-4

«Ман Сити» подошел к игре в печальной форме: шесть матчей без побед во всех турнирах (пять поражений) и восьмиочковая пропасть от лидирующего в АПЛ «Ливерпуля». Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола сидел на гостевой скамейке «Энфилда» с ссадиной на носу — след от собственного ногтя после ничьей с «Фейеноордом» (3:3) в Лиге чемпионов. На этот раз испанец более спокойно наблюдал за очередным слабым выступлением своей команды.