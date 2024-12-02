Футболист чуть не лишился жизни из-за странного запрета в Италии. Он потерял сознание, а партнеры не сдержали слез

Через несколько минут Бове отнесли на носилках к машине скорой помощи, которая поджидала у углового флажка. Согласно регламенту Серии А, машине скорой помощи запрещено заезжать на поле даже в самых экстренных ситуациях. Как пишет La Gazzetta dello Sport, именно это и вызвало недовольство футболистов «Фиорентины». Защитник Лука Раньери не сдержал эмоций и схватил одного из медиков, который, по его мнению, слишком медленно оказывал помощь Бове.