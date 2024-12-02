Футболист чуть не лишился жизни из-за странного запрета в Италии. Он потерял сознание, а партнеры не сдержали слез

В матче 14-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Интером» произошло страшное — на 17-й минуте полузащитник хозяев Эдоардо Бове внезапно потерял сознание и рухнул на газон. Партнеры быстро окружили его со всех сторон и закрыли от камер. От увиденного несколько футболистов не сдержали слез.
Через несколько минут Бове отнесли на носилках к машине скорой помощи, которая поджидала у углового флажка. Согласно регламенту Серии А, машине скорой помощи запрещено заезжать на поле даже в самых экстренных ситуациях. Как пишет La Gazzetta dello Sport, именно это и вызвало недовольство футболистов «Фиорентины». Защитник Лука Раньери не сдержал эмоций и схватил одного из медиков, который, по его мнению, слишком медленно оказывал помощь Бове.
Из-за запрета на въезд машины скорой помощи на поле врачам пришлось бежать за носилками, а затем на носилках нести Бове к угловому флажку.
В итоге Эдуардо отвезли в больницу, а матч прервали и перенесли на другой день. Сейчас, по информации Corriere dello Sport, футболист находится в сознании и самостоятельно дышит. Его жизни ничего не угрожает.
Этот же источник пишет, что в заезде машины скорой помощи на поле не было необходимости. Оказывается, у медицинского штаба «Фиорентины» при себе было необходимое оборудование для экстренной помощи, включая дефибриллятор.
Как сообщает Ansa, Бове пережил остановку сердца. Отмечается, что он почувствовал себя плохо после столкновения с защитником «Интера» Дензелом Дюмфрисом — Эдоардо получил удар в область груди и селезенки.
Важно, что сейчас Бове пришел в сознание и заговорил с окружающими. Но кажется Серии А стоит все же пересмотреть регламент и разрешить машине скорой помощи заезжать на поле. Иначе в следующий раз все может закончится трагедией.
Николай Соников