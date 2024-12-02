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Гвардиола показал болельщикам «Ливерпуля» жест в стиле Моуринью. Они кричали, что Пепа утром уволят

«Ман Сити» в жестком кризисе.

Источник: Reuters

«Манчестер Сити» продлил серию без побед до семи матчей во всех турнирах — в 13-м туре АПЛ без шансов уступил «Ливерпулю» (0:2). Под конец игры фанаты красных дразнили главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолу, который ответил им в стиле позднего Жозе Моуринью.

Как отреагировал Гвардиола

«Ливерпуль» не оставил шансов «горожанам»: на 12-й минуте Коди Гакпо забил первый мяч, а на 78-й Мохамед Салах с пенальти сделал счет 2:0. После гола египтянина болельщики «Ливерпуля», сидящие около скамейки «Ман Сити», начали троллить главного тренера гостей Пепа Гвардиолу. «Утром тебя уволят», — неслось с трибун.

Видимо, заряд задел испанца. Он отреагировал на слова в стиле позднего кризисного Жозе Моуринью: пальцами показал число шесть — количество выигранных титулов АПЛ (у «Ливерпуля» он всего один).

А после финального свистка Пеп вновь продемонстрировал этот жест трибунам. Особенный так делал в ответ на насмешки фанатов «Тоттенхэма», который в 2018-м разделался с «МЮ» португальца (3:0). Только Жозе показал цифру три.

«Знаете, какой результат матча? 3:0. Знаете, что это значит? Счет 3:0, но три — это также количество титулов премьер-лиги, которое я выиграл. Я завоевал больше трофеев чемпиона Англии в одиночку, чем остальные 19 тренеров лиги, вместе взятые. Три титула у меня, два — у них. Уважайте это», — говорил после той игры португалец.

Что Пеп сказал после матча

Гвардиола после игры отвечал не так дерзко — признал, что «Ливерпуль» доминировал и заслуженно победил, а также прокомментировал свой жест. «Возможно, они (болельщики. — Прим. “СЭ”) правы! Я не ожидал этого на “Энфилде”. Может, им стоило спеть это раньше. Я не ожидал такого от людей из Ливерпуля, но это нормально!

В первые 15−20 минут они были неудержимы. Они начали игру очень мощно. Мы пытались контролировать мяч и много пасовать, но нам было очень тяжело. Они заслужили первый гол. Я знаю, насколько хорош «Ливерпуль» в обеих штрафных площадях. Поздравляю «Ливерпуль» с заслуженной победой, а мы принимаем сложившуюся ситуацию и будем отталкиваться от нее", — подвел итоги Гвардиола.

«Ман Сити» в кризисе

От ситуации нужно отталкиваться как можно скорее — у «Сити» семь матчей без побед во всех турнирах, в шести из которых команда проиграла. В соцсетях в шутку интерпретировали жест как иллюстрацию количества поражений на этом отрезке. Последнюю победу «горожане» одержали 26 октября — с минимальным преимуществом одолели «Саутгемптон» (1:0). Лидирующий в премьер-лиге «Ливерпуль» ускакал от них уже на 11 баллов, а команда Гвардиолы зависла на пятой строчке.

После ничьей с «Фейеноордом» (3:3) во вторник в Лиге чемпионов Гвардиола тоже запомнился странным поведением. На послематчевой пресс-конференции он сидел с расцарапанным лбом и ссадиной на носу — по словам испанца, он сделал это самостоятельно с помощью ногтей, так как хотел причинить себе боль.

Артемий Кутейников

Ливерпуль
2:0
Первый тайм: 1:0
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 13
1.12.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Anfield
Главные тренеры
Арне Слот
Хосеп Гвардиола
Голы
Ливерпуль
Коди Гакпо
(Мохамед Салах)
12′
Мохамед Салах
78′
Составы команд
Ливерпуль
62
Кивин Келлехер
2
Джо Гомес
4
Виргил ван Дейк
26
Эндрю Робертсон
8
Доминик Собослаи
10
Алексис Макаллистер
38
Райан Гравенберх
36′
66
Трент Александр-Арнолд
73′
78
Джарелл Куанса
7
Луис Диас
90′
19
Харви Эллиотт
11
Мохамед Салах
84′
17
Кертис Джонс
18
Коди Гакпо
72′
9
Дарвин Нуньес
Манчестер Сити
18
Штефан Ортега
2
Кайл Уокер
3
Рубен Диаш
6
Натан Аке
25
Мануэль Аканджи
45+1′
20
Бернарду Силва
9
Эрлин Бреут Холанн
82
Рико Льюис
79′
17
Кевин Де Брейне
19
Илкай Гюндоган
58′
26
Савио
27
Матеус Нунес
24′
57′
11
Жереми Доку
47
Фил Фоден
32′
79′
10
Джек Грилиш
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
7
7
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
4
9
Фолы
8
4
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
Манчестер Сити
Чемпионат Англии: таблица и календарь