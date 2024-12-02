Гвардиола показал болельщикам «Ливерпуля» жест в стиле Моуринью. Они кричали, что Пепа утром уволят

От ситуации нужно отталкиваться как можно скорее — у «Сити» семь матчей без побед во всех турнирах, в шести из которых команда проиграла. В соцсетях в шутку интерпретировали жест как иллюстрацию количества поражений на этом отрезке. Последнюю победу «горожане» одержали 26 октября — с минимальным преимуществом одолели «Саутгемптон» (1:0). Лидирующий в премьер-лиге «Ливерпуль» ускакал от них уже на 11 баллов, а команда Гвардиолы зависла на пятой строчке.