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«Не ожидал такого на “Энфилде”». Гвардиола — о поведении болельщиков «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на скандирования болельщиков «Ливерпуля» (0:2) в его адрес во время матча 13-го тура чемпионата Англии.

Источник: Чемпионат.com

В конце матча болельщики «Ливерпуля» скандировали Гвардиоле фразу: «Утром тебя уволят».

«Я не ожидал, что “Энфилд” начнет скандировать, что меня уволят. Может быть, я заслуживаю увольнения! С нашими результатами, возможно, я все еще на своем месте только потому, что выиграл шесть Премьер-лиг и множество других титулов… На “Энфилде” я такого не ожидал, но это нормально. Это часть игры. Когда вы выигрываете, вы смеётесь. Когда вы проигрываете, они смеются. Были невероятные битвы. Время с Юргеном Клоппом было незабываемым для меня», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» потерпел шестое поражение в последних семи играх.

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