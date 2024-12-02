«Не ожидал такого на “Энфилде”». Гвардиола — о поведении болельщиков «Ливерпуля»

«Я не ожидал, что “Энфилд” начнет скандировать, что меня уволят. Может быть, я заслуживаю увольнения! С нашими результатами, возможно, я все еще на своем месте только потому, что выиграл шесть Премьер-лиг и множество других титулов… На “Энфилде” я такого не ожидал, но это нормально. Это часть игры. Когда вы выигрываете, вы смеётесь. Когда вы проигрываете, они смеются. Были невероятные битвы. Время с Юргеном Клоппом было незабываемым для меня», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.