«Реал» — теневой лидер, «Челси» уже выше «Манчестер Сити», Аморим преображает «МЮ»

Зато «Наполи» независимо от результатов конкурентов гарантировал себе сохранение единоличного лидерства. В решающей атаке Кварацхелия проскочил в штрафную мимо двух защитников и откатил мяч под удар Мактоминаю. А для набора трех очков команде Антонио Конте много не надо, и она уже в девятый раз сохранила свои ворота на замке. Больше «сухарей» в лигах топ-5 в этом сезоне только у «Ювентуса», в отличие от которого неаполитанцы при этом еще и стабильно забивают. Не всегда много, только четыре победы со счетом 1:0 — это 12 очков в таблице.