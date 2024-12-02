«Все началось со спорных решений судьи». Десятки разъяренных фанатов погибли на матче в Гвинее

Инцидент произошел во время встречи между клубами из Нзерекоре и Лабе. Главный арбитр показал красную карточку, а затем назначил пенальти в ворота одной из команд. Болельщиком не понравились решения рефери, и они выбежали на поле: начали драться друг с другом и бросаться камнями.