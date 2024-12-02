Ван Нистелрой снова в АПЛ после ухода из «МЮ». Он заменил тренера, которого сам и «уволил»

После долгожданного увольнения Эрика тен Хага из «Манчестер Юнайтед» команду временно возглавил его ассистент — легендарный футболист, но не самый опытный тренер Руд ван Нистелрой. Вскоре «Юнайтед» нашёл специалиста постатуснее и переманил из «Спортинга» Рубена Аморима.
Ван Нистелрой успел поруководить «МЮ» в течение двух недель, вместивших в себя четыре матча. Два из них — с «Лестером»: в АПЛ и Кубке лиги. Оба принесли разгромы (5:2 и 3:0), следствием которых стало увольнение тренера «лис» Стива Купера. И его поменял, вот это совпадение, ван Нистелрой! А что он вообще за тренер и чего добился? Резюме Руда многообещающее.
Ван Нистелрой весьма скромен и неплохо показал себя в роли главного ещё до «МЮ»
С июля по конец октября Руд трудился ассистентом тен Хага. Должность вполне солидная. Если не учитывать, что в сезоне-2022/2023 он рулил ПСВ и взял два трофея. К этому экс-нападающий шёл долго: поэтапно перешагивал всю молодёжную систему от совсем юной команды U10 как главным, так и тренером нападающих. Заодно прокачиваясь и в сборной — помогал Хиддинку, Блинду и де Буру.
Удивительно, но возглавить ПСВ ему предлагали и раньше, причём дважды. Но оба раза получали отказ. «Руд не планировал перепрыгивать ступеньки и рано получать работу такого уровня. Считал, что к ней не готов, и планировал либо остаться ещё на год в резервной команде, либо возглавить менее статусный клуб вроде “Херенвена”, — писал приближённый к ПСВ журналист Гус Петерс.
Начало в новом статусе получилось мощным: в Суперкубке эйндховенцы угостили пятью голами «Аякс» (5:3). Уже под конец сезона в финале Кубка амстердамцы реванш не взяли, уступив в серии пенальти (1:1, 2:3). В чемпионате ПСВ «Аякс» также опередил. Вот только на семь очков отстал от «Фейеноорда», который был крайне силён и сезоном ранее добирался до решающего матча Лиги конференций. Тем не менее результат ван Нистелроя провальным точно не назовёшь. Хотя бы потому, что золото перед этим команда из Эйндховена брала аж в 2018-м.
«Руд мне очень помог, я многому научился у него», — слова Нони Мадуэке. Ещё ван Нистелрой воскресил карьеру Хави Симонса и сильно помог в развитии Коди Гакпо.
Несмотря на всё это, Руд покинул пост. Вот как это прокомментировал он сам: «Мы шли хорошо и завоевали кубки. Но руководство мне не доверяло, поэтому я был вынужден уйти». Инсайды СМИ это подтверждали, рассказывая о подковёрных играх боссов ПСВ: якобы те тайно опросили футболистов и тренерский штаб. Разумеется, об этом все узнали.
Кто-то из игроков пожаловался, что ван Нистелрой использует одну и ту же тактику, которая многим не по нраву. А помощники Руда, Андре Ойер и Фред Рюттен, раскритиковали его дерзкую манеру общения. Иронично, ведь Ойер и Рюттен покинули клуб спустя месяц после ухода ван Нистелроя и до сих пор сидят без работы. Может, стоило держать язык за зубами?
Появление ван Нистелроя в «МЮ» весьма удивляло
Сам Руд тоже долго оставался не трудоустроен. Но времени зря не терял и набирался опыта у лучших. Благо позволяли накопленные за годы великой карьеры связи.
«Я начал больше общаться с другими тренерами, — рассказывал ван Нистелрой. — Например, стажировался в “Реале”, куда меня пригласил Анчелотти. Карло — очень хороший и очень открытый человек. Он сказал мне, что в футболе нет секретов, и приветствовал, чтобы я присутствовал на всех сборах и тренировках. Он и его тренерский штаб показали себя весьма открытыми, и я благодарен им за это. Я был с ними за неделю до матча с “Райо Вальекано”, прошёл весь процесс восстановления после “эль класико” и подготовки к следующей игре Ла Лиги. Меня всё это крайне впечатлило. Его опыт — это что-то безумное, и увидеть, на что похожа тренерская жизнь, когда ты только начинаешь, учишься, меняешься… это очень помогло мне.
Я поговорил с ним о том, что случилось со мной в ПСВ, об отсутствии доверия между мной и менеджерами, и он помог мне понять, как жить дальше, как справиться с неприятностями. Мне очень помогло общение с Карло. Также меня позвал на стажировку в «Бетис» Мануэль Пеллегрини. Это был прекрасный момент для обучения".
Разные варианты у ван Нистелроя всё равно возникали. Он не скрывал, что на него выходили не только нидерландские команды, но и «Бёрнли» с «Лестером» — те как раз отпустили на повышение Венсана Компани и Энцо Мареску соответственно. Да-да, «лисы» давно обратили на него внимание. И если первые вылетели в Чемпионшип, то вторые оттуда как раз поднялись.
То есть Руд мог возглавить команду АПЛ, однако предпочёл должность ассистента в родном «Юнайтед», где он наколотил 150 голов. Это до сих пор девятый показатель в истории клуба. Круче, чем у Криштиану (145). В ближайшем будущем обогнать нидерландца сможет разве что Рашфорд (136), и то у него уже сейчас 422 матча против 216 у теперь уже бывшего босса.
Кстати, Legalbet выдавал инсайд, якобы ван Нистелроя в феврале этого года звал ещё и «Спартак». Но экс-нападающий ждал чего-то большего, отрёкшись заодно и от саудовской лиги: «Поеду ли я тренировать в Саудовскую Аравию? Пока нет. Для меня очень важен мой второй тренерский шаг. Хочу, чтобы весь мир увидел, какой я тренер. В Нидерландах это понятно, но я хочу, чтобы это увидели за границей. Планирую работать в клубе, у которого есть чёткая игровая модель, чтобы технические директора знали, какие профили необходимы для развития этого футбола, и чтобы, когда я приду, можно было сделать что-то хорошее. Я ищу команду с хорошей организацией, которая растёт, и, если я смогу помочь в этом отношении, было бы неплохо», — приводила слова ван Нистелроя Marca.
Вместе с Рудом тренерский штаб тен Хага пополнили три других нидерландца: Рене Хаке, Йелле тен Рувелар и Андреас Георгсон. Эрик объяснял — дело в профессионализме, а не в землячестве. «Они привнесут в команду глубокие знания и новую энергию. Самое время обновить тренерский состав, чтобы выйти на новый уровень. Мы играем в АПЛ, нам нужны лучшие игроки и тренеры. Многие здесь окружают себя специалистами, которых знают много лет: испанцы берут в команду испанцев, немцы — немцев и так далее. Я тоже искал людей, которым доверяю. А ван Нистелрой — прекрасный и уже опытный тренер, к тому же у него есть ДНК “Юнайтед”, — будто бы оправдывался главный тренер.
Руд действительно очаровал в Манчестере многих
Команда стагнировала при тен Хаге, и о рокировке нидерландцев в клубе задумывались давно. По крайней мере временной. Ещё во время предсезонки британские журналисты отмечали, как ван Нистелрой поладил с Рашфордом: давал ему советы и много подбадривал.
Руд получил персональный респект от Джонни Эванса: «Ван Нистелрой рассказал, как играл под руководством Пеллегрини и работал с тренерами по обороне. Он многому научился в Испании. Приятно, что с нами работает специалист такого уровня. Когда я рос, боготворил Руда».
Его хвалили даже вратари. «Меня искренне поражает его детальность. Кто-то может подумать, что его привели сюда из-за статуса легенды “Юнайтед”, но нет. Я присутствовал на нескольких командных собраниях, и Руд был великолепен», — характеристика от ветерана-резервиста Тома Хитона.
Разумеется, нападающие тоже уважают и ценят ван Нистелроя. «Он один из тех игроков, которым ты хочешь быть, когда играешь в футбол с друзьями. Сейчас он здесь, в “Юнайтед”. Это особенное чувство», — комплимент от Джошуа Зиркзее.
В начале октября источник из «МЮ» рассказал ESPN о крутости помощника тен Хага: «Руд выглядит как тренер и ведёт себя как тренер. Он проводит индивидуальные встречи с игроками. Вокруг него определённо есть особая аура. Никто не скажет этого вслух, но, если бы ван Нистелрой стал тренером “Манчестер Юнайтед”, никто бы не удивился».
Сам Руд уверял, что его не стоит рассматривать исключительно специалистом по нападению. «Ван Нистелрой-игрок не отражает мой характер: я был эгоистичным и сосредоточенным только на забивании голов. Это не я настоящий. Ван Нистелрой-тренер работает в команде и смотрит на общую картину. Самое важное, что я извлёк из работы с двумя сэрами, Бобби Робсоном и Алексом Фергюсоном, — умение выстраивать отношения с отдельными людьми. Перед тобой не футболист, а человек. Когда находишь такой контакт, получаешь максимальную отдачу и помогаешь игрокам становиться сильнее. Я никогда не забываю об этом принципе. Иногда нужно быть жёстким, а иногда — заботливым».
Помимо двух выносов «Лестера», ван Нистелрой также обыграл ПАОК Магомеда Оздоева и Фёдора Чалова (2:0), скатал ничью с «Челси» (1:1) — а лондонцы сейчас явно в лучшей форме. «Вы видели класс нашей команды по голам, мы очень редко упускали моменты, пытались стабилизироваться после тяжёлого и эмоционального периода, — отмечал Руд. — Хотели, чтобы игроки показали себя с лучшей стороны, настроили их на нужный лад и заставили поверить в себя. Период был большой ответственностью, я отнёсся к нему серьёзно. Хотел помочь “МЮ”, сделать лучше. Три победы и ничья — это стандарт, если хотите расти как клуб. Связь с болельщиками я чувствовал. Вот что такое “Юнайтед” на самом деле».
После матча ван Нистелрой отправился благодарить болельщиков аплодисментами. «Олд Траффорд» ответил на это овациями.
Менталитет победителя и умение наладить контакт у Руда на высочайшем уровне. «Лестеру» такие навыки ой как пригодятся: в борьбе за выживание и после неудачной серии с пятью поражениями и одной ничьей. «Лисы» сейчас 16-е в АПЛ. Радоваться их успехам теперь будут не только собственные поклонники, но и болельщики «Манчестер Юнайтед».
Георгий Илющенко