Ван Нистелрой снова в АПЛ после ухода из «МЮ». Он заменил тренера, которого сам и «уволил»

«Я начал больше общаться с другими тренерами, — рассказывал ван Нистелрой. — Например, стажировался в “Реале”, куда меня пригласил Анчелотти. Карло — очень хороший и очень открытый человек. Он сказал мне, что в футболе нет секретов, и приветствовал, чтобы я присутствовал на всех сборах и тренировках. Он и его тренерский штаб показали себя весьма открытыми, и я благодарен им за это. Я был с ними за неделю до матча с “Райо Вальекано”, прошёл весь процесс восстановления после “эль класико” и подготовки к следующей игре Ла Лиги. Меня всё это крайне впечатлило. Его опыт — это что-то безумное, и увидеть, на что похожа тренерская жизнь, когда ты только начинаешь, учишься, меняешься… это очень помогло мне.