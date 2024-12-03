В «ПСЖ» приняли решение по будущему Луиса Энрике

Как сообщает журналист Лоик Танзи в соцсетях, руководство парижского гранда полностью поддерживает Энрике. В клубе не хотят повторять прежних ошибок, о тренерской перестановке не может быть и речи. Более того, в «ПСЖ» намерены усилить состав в зимнее трансферное окно по запросам наставника.