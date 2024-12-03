«Челси» принял решение по будущему Михаила Мудрика

По информации британского журналиста Бена Джейкоба, Михаил Мудрик будет недоступен для аренды или продажи в январе. Нет шансов, что он уйдёт из «Челси» в середине сезона. Клуб продолжает поддерживать Мудрика и не ищет ни одного варианта для его трансфера.