«В следующем году их не будет». Слот пошутил об исключении «Манчестер Сити» из АПЛ

«Возможно, Мохамед знает больше о 115 обвинениях (в адрес “Манчестер Сити”. — Прим. “Чемпионата”), поэтому ожидает, что их не будет в следующем сезоне… это была шутка! Повторяю, шутка», — приводит слова Слота журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).