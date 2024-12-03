«Увидим лучшие времена снова». Холанд — о серии «Манчестер Сити» без побед

После 13 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 23 очка. В следующем матче внутреннего первенства «горожане» сыграют с «Ноттингем Форест» на домашней арене. Игра состоится 4 декабря, стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:30 мск.