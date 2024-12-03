Главный тренер «Ливерпуля» подколол «Манчестер Сити»: «Может, в следующем сезоне их не будет в АПЛ!»

«Может быть, Мо знает больше о 115 обвинениях, поэтому ожидает, что их не будет в Премьер-лиге в следующем сезоне! Но на самом деле я ожидаю, что они будут в АПЛ. Скучный ответ всегда один и тот же. Сейчас не время говорить о контракте Мо. Может быть, я уже только что слишком много сказал своей шуткой. Так что, вероятно, это попадет в заголовки. Но это была шутка, повторяю, это была шутка!» — цитирует Слота Sports Illustrated.