Порт-Сент-Луси
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главный тренер «Ливерпуля» подколол «Манчестер Сити»: «Может, в следующем сезоне их не будет в АПЛ!»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот уколол «Манчестер Сити», отвечая на вопрос журналистов о будущем нападающего Мохамеда Салаха в клубе.

Источник: Getty Images

После матча с «Ман Сити» (2:0) 1 декабря Салах, чей контракт истекает летом, заявил, что это могла быть его последняя игра против «Ман Сити» на «Энфилде».

Когда Слота спросили о будущем египтянина в клубе, тренер пошутил об обвинениях, выдвинутых в адрес «Манчестер Сити». Ранее «Сити» были предъявлены обвинения по 115 нарушениям. В случае признания вины клубу может грозить потеря очков, исключение из АПЛ лиги и лишение титулов.

«Может быть, Мо знает больше о 115 обвинениях, поэтому ожидает, что их не будет в Премьер-лиге в следующем сезоне! Но на самом деле я ожидаю, что они будут в АПЛ. Скучный ответ всегда один и тот же. Сейчас не время говорить о контракте Мо. Может быть, я уже только что слишком много сказал своей шуткой. Так что, вероятно, это попадет в заголовки. Но это была шутка, повторяю, это была шутка!» — цитирует Слота Sports Illustrated.

Манчестер Сити
Ливерпуль
Чемпионат Англии: таблица и календарь