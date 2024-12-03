Главный тренер «Ливерпуля» подколол «Манчестер Сити»: «Может, в следующем сезоне их не будет в АПЛ!»

После матча с «Ман Сити» (2:0) 1 декабря Салах, чей контракт истекает летом, заявил, что это могла быть его последняя игра против «Ман Сити» на «Энфилде».
Когда Слота спросили о будущем египтянина в клубе, тренер пошутил об обвинениях, выдвинутых в адрес «Манчестер Сити». Ранее «Сити» были предъявлены обвинения по 115 нарушениям. В случае признания вины клубу может грозить потеря очков, исключение из АПЛ лиги и лишение титулов.
«Может быть, Мо знает больше о 115 обвинениях, поэтому ожидает, что их не будет в Премьер-лиге в следующем сезоне! Но на самом деле я ожидаю, что они будут в АПЛ. Скучный ответ всегда один и тот же. Сейчас не время говорить о контракте Мо. Может быть, я уже только что слишком много сказал своей шуткой. Так что, вероятно, это попадет в заголовки. Но это была шутка, повторяю, это была шутка!» — цитирует Слота Sports Illustrated.