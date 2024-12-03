Ван Нистелрой: Я был очень сильно разочарован уходом из «Манчестер Юнайтед»

48-летний специалист временно исполнял обязанности главного тренера «МЮ» после увольнения Эрика тен Хага. При нем «красные дьяволы» провели 4 матча, в которых одержали 3 победы при 1 ничьей. Ван Нистелрой, по слухам, мог войти в штаб возглавившего «Юнайтед» Рубена Аморима, но в итоге клуб объявил об уходе нидерландца.
«Я был разочарован, очень сильно, и мне было больно из-за того, что пришлось уйти. Единственная работа, на которую я бы согласился в качестве помощника, — это работа в “Юнайтед”, учитывая, какая связь у меня с людьми в клубе и болельщиками. Но в конце концов я смирился с этим, потому что я также понимаю нового тренера.
Мы разговаривали об этом с Аморимом. Это был уважительный разговор между мужчинами, тренерами. И это помогло мне двигаться дальше и сразу же начать обсуждать новые возможности, что подняло мне настроение", — приводит слова ван Нистелроя ESPN.