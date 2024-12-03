Ван Нистелрой: Я был очень сильно разочарован уходом из «Манчестер Юнайтед»

«Я был разочарован, очень сильно, и мне было больно из-за того, что пришлось уйти. Единственная работа, на которую я бы согласился в качестве помощника, — это работа в “Юнайтед”, учитывая, какая связь у меня с людьми в клубе и болельщиками. Но в конце концов я смирился с этим, потому что я также понимаю нового тренера.