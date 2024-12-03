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Сформированы корзины перед жеребьевкой клубного чемпионата мира

В четверг состоится жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2025 года в США. Турнир получил новый формат, благодаря чему в нем впервые примут участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций.

Источник: fifa.com

Предстоящих участников распределили по четырем корзинам.

Корзина 1: «Манчестер Сити» (Англия), «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «ПСЖ» (Франция), «Фламенго» (Бразилия), «Палмейрас» (Бразилия), «Ривер Плейт» (Аргентина), «Флуминенсе» (Бразилия).

Корзина 2: «Челси» (Англия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Интер» (Италия), «Порту» (Португалия), «Атлетико» (Испания), «Бенфика» (Португалия), «Ювентус» (Италия), «Зальцбург» (Австрия).

Корзина 3: «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Ульсан Хендэ» (Южная Корея), «Аль-Ахли» (Египет), «Видад» (Марокко), «Монтеррей» (Мексика), «Леон» (Мексика), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Ботафого» (Бразилия).

Корзина 4: «Урава Ред Даймондс» (Япония), «Эль-Айн» (ОАЭ), «Эсперанс» (Тунис), «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР), «Пачука» (Мексика), «Сиэтл Саундерс» (США), «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Интер Майами» (США).