Битва Сафонова и чемпионство Хайкина. Как прошёл ноябрь у россиян за границей

ПАОК бьётся за второе подряд золото. После 13 матчей клуб из Салоников занимает третье место в чемпионате Греции и отстаёт всего на три очка от «Олимпиакоса». Чалов и Оздоев обладают немного разным статусом в ПАОКе. Фёдор — игрок ротации, а вот Магомед — важный футболист основы. В ноябре Чалов сыграл всего 47 минут в трёх матчах чемпионата. Однако во встрече с «Астерасом» он оформил ассист на победный гол команды (2:1). Также Фёдор провёл два матча в Лиге Европы: 25 минут с «Манчестер Юнайтед» (0:2) + чуть больше часа с РФШ (2:0). Латвийской команде Чалов забил свой первый гол в нынешнем сезоне еврокубков.