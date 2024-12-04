«Сабах» Березуцкого победил «Туран» Бердыева в Кубке Азербайджана

Основное время игры завершилось вничью 2:2. А в серии пенальти удача сопутствовала футболистам из Баку — 3:1.
Напомним, главным тренером «Сабаха» является россиянин Василий Березуцкий, а «Туран» возглавляет россиянин Курбан Бердыев.
«Сабах» на чужом поле обыграл «Туран» в матче ⅛ финала Кубка Азербайджана.
Основное время игры завершилось вничью 2:2. А в серии пенальти удача сопутствовала футболистам из Баку — 3:1.
Напомним, главным тренером «Сабаха» является россиянин Василий Березуцкий, а «Туран» возглавляет россиянин Курбан Бердыев.