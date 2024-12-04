Саудовские клубы готовы заплатить солидную сумму, чтобы подписать Куртуа — Marca

По информации источника, в «Королевском клубе» не хотят отпускать бельгийского голкипера, который, в свою очередь, счастлив в Мадриде и в «Реале». На текущий момент агент Куртуа не ведёт переговоров с другими командами о потенциальном переходе Куртуа.