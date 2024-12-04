В Англии футболиста могут наказать за надпись об Иисусе на радужной повязке

Представляющий сборную Англии защитник 30 ноября вывел свой клуб с капитанской повязкой на матч 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ньюкасл Юнайтед» (1:1). Согласно акции, капитаны во время тура должны были надеть радужные повязки в поддержку ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Гехи в знак протеста написал на повязке надпись «Я люблю Иисуса», чем нарушил правило FA о запрете религиозных или политических сообщений на экипировке. После этого организация вынесла игроку предупреждение и сообщила, что свяжется с ним для разъяснений.