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В Англии футболиста могут наказать за надпись об Иисусе на радужной повязке

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Капитан «Кристал Пэлас» Марк Гехи может быть наказан за то, что дважды нанес религиозное сообщение на радужную повязку, тем самым нарушив правила Футбольной ассоциации Англии (FA), сообщает журналист Роб Харрис в соцсети Х.

Представляющий сборную Англии защитник 30 ноября вывел свой клуб с капитанской повязкой на матч 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ньюкасл Юнайтед» (1:1). Согласно акции, капитаны во время тура должны были надеть радужные повязки в поддержку ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Гехи в знак протеста написал на повязке надпись «Я люблю Иисуса», чем нарушил правило FA о запрете религиозных или политических сообщений на экипировке. После этого организация вынесла игроку предупреждение и сообщила, что свяжется с ним для разъяснений.

Во вторник «Кристал Пэлас» играл против «Ипсвич Таун» в матче 14-го тура АПЛ. Гехи вновь вышел с радужной повязкой, но на этот раз с надписью «Иисус любит тебя», игнорируя предупреждение FA. На текущий момент федерация не прокомментировала данную ситуацию.

Ранее египетский полузащитник «Ипсвич Таун» Сэм Морси стал единственным из 20 капитанов, отказавшимся надевать радужную повязку. В клубе заявили, что решение исповедующего ислам футболиста связано с религиозными убеждениями. В матче против «Кристал Пэлас» он вышел с повязкой белого цвета.

Кристал Пэлас
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