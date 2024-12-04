«Человек, царапающий лицо, никого не воодушевляет». Как Гвардиола переживает кризис «Сити»

Временами Пеп замыкался в себе, как он часто делает, когда хочет проанализировать ситуацию без постороннего шума: телефон тренера выключен, дверь в кабинет закрыта. Так Пеп в одиночестве размышляет о череде результатов. Гвардиола упрекал себя, что не нашёл нужных слов в раздевалке. Он сожалел, что был так драматичен в разговоре со своей командой после поражения со счётом 4:0 от «Тоттенхэма». На следующее утро, за чашкой кофе в своей квартире в центре города он напомнил себе, что игроки ожидают от тренера умения справляться с трудными моментами, а человек, который царапает своё лицо, никого не воодушевляет. При этом уточняется, что Гвардиола не утратил своего авторитета в команде.