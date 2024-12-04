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Погба потребовал от людей, вымогавших у него € 13 млн, выплатить моральную компенсацию

Французский футболист, ставший жертвой шантажа и похищения со стороны группы близких друзей, потребовал выплатить ему € 50 тыс. за моральный ущерб, а также чтобы пятеро ответчиков, не считая его брата Матиаса Погба, вернули то, что они якобы потратили со счёта игрока (около € 200 тыс.). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Источник: Getty Images

По информации источника, адвокат 31-летнего игрока на слушаниях исключил Матиаса Погба из списка должников, поскольку тот не получил бы выгоды от покупок и подарков, сделанных Полем своим друзьям.

Напомним, весной 2022 года банда вооружённых мужчин, среди которых, предположительно, были друзья детства Поля Погба, потребовала у игрока € 13 млн. Брата футболиста Матиаса подозревают в том, что он в течение нескольких месяцев оказывал давление на Поля, требуя, чтобы тот заплатил деньги. Он не присутствовал в ночь похищения в марте 2022 года, когда французского футболиста вынудили покинуть дом, угрожая оружием.