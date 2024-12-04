Погба потребовал от людей, вымогавших у него € 13 млн, выплатить моральную компенсацию

Напомним, весной 2022 года банда вооружённых мужчин, среди которых, предположительно, были друзья детства Поля Погба, потребовала у игрока € 13 млн. Брата футболиста Матиаса подозревают в том, что он в течение нескольких месяцев оказывал давление на Поля, требуя, чтобы тот заплатил деньги. Он не присутствовал в ночь похищения в марте 2022 года, когда французского футболиста вынудили покинуть дом, угрожая оружием.