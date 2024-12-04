«Ливерпуль» обсуждает новые контракты с ван Дейком, Трентом и Салахом

Сложнее всего складывается ситуация с нападающим Мохамедом Салахом. Египтянин ранее заявил, что до сих пор не получал предложений от клуба. Ранее он заявлял, что матч с «Манчестер Сити» (2:0) был для него последним в составе «Ливерпуля».