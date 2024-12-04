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«Ливерпуль» обсуждает новые контракты с ван Дейком, Трентом и Салахом

«Ливерпуль» приступил к обсуждению новых контрактов с игроками клуба.

Источник: Reuters

Одним из первых предложение по обновленному соглашению получил 33-летний нидерландский защитник Вирджил ван Дейк. Об этом сообщает The Athletic. По данным источника, новое предложение не устроило футболиста, сейчас стороны пытаются прийти к соглашению по срокам и выплатам.

Помимо этого «Ливерпуль» ведет переговоры с 26-летним вице-капитаном клуба Александром-Арнольдом Трентом. Ранее им интересовался мадридский «Реал», однако судьба игрока до сих пор не определена.

Сложнее всего складывается ситуация с нападающим Мохамедом Салахом. Египтянин ранее заявил, что до сих пор не получал предложений от клуба. Ранее он заявлял, что матч с «Манчестер Сити» (2:0) был для него последним в составе «Ливерпуля».

Напомним, что все три действующие соглашения с игроками рассчитаны до лета 2025 года.

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