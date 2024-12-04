Аморим высказался о предстоящей игре с «Арсеналом»

«В матче с “Эвертоном” они изменили способ построения игры. Это очень хорошая команда, и у нас было много проблем, потому что невозможно что-то изменить, просто назвав капитану что-то одно. У нас нет такой подготовки. Поэтому давайте сосредоточимся на каждой игре, на результатах, на том, что нам нужно улучшить, чтобы побеждать. Вот в чем фокус. Я знаю, что трудно быть тренером “Манчестер Юнайтед” и говорить такие вещи на пресс-конференциях.