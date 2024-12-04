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Аморим высказался о предстоящей игре с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал предстоящий матч с лондонским «Арсеналом» в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги.

Источник: Getty Images

«В матче с “Эвертоном” они изменили способ построения игры. Это очень хорошая команда, и у нас было много проблем, потому что невозможно что-то изменить, просто назвав капитану что-то одно. У нас нет такой подготовки. Поэтому давайте сосредоточимся на каждой игре, на результатах, на том, что нам нужно улучшить, чтобы побеждать. Вот в чем фокус. Я знаю, что трудно быть тренером “Манчестер Юнайтед” и говорить такие вещи на пресс-конференциях.

Мы хотим побеждать всё время, несмотря ни на что. Мы постараемся победить, но мы знаем, что находимся в другой ситуации, если сравнивать нас с «Арсеналом». Это то, что есть. Мы постараемся победить и пойдём с уверенностью в победе, но мы знаем, что нам нужно играть очень хорошо, чтобы выиграть следующий футбольный матч", — приводит слова Аморима Sky Sports.

Напомним, что встреча пройдёт сегодня, 4 декабря, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:15 мск.

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