«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: Зинченко и Магуайр выйдут на поле с первых минут

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко и английский защитник «МЮ» Гарри Магуайр появятся на поле со стартового свистка.
«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Кивер, Зинченко, Парти, Райс, Эдегор, Мартинелли, Сака, Хаверц.
Запасные: Нето, Мерино, Нванери, Жезус, Жоржиньо, Хевен, Стерлинг, Троссар, Тирни.
«Манчестер Юнайтед»: Онана, Мазрауи, де Лигт, Магуайр, Далот, Маласия, Угарте, Маунт, Бруну Фернандеш, Гарначо, Хейлунн.
Запасные: Байындыр, Куконки, Каземиро, Зиркзее, Йоро, Рэшфорд, Антони, Эриксен, Диалло,
Матч между командами пройдет в Лондоне и начнется в 23:15 мск.