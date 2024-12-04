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«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: Зинченко и Магуайр выйдут на поле с первых минут

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» объявили стартовые составы на матч 14-го тура чемпионата Англии.

Источник: Getty Images

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко и английский защитник «МЮ» Гарри Магуайр появятся на поле со стартового свистка.

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Кивер, Зинченко, Парти, Райс, Эдегор, Мартинелли, Сака, Хаверц.

Запасные: Нето, Мерино, Нванери, Жезус, Жоржиньо, Хевен, Стерлинг, Троссар, Тирни.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Мазрауи, де Лигт, Магуайр, Далот, Маласия, Угарте, Маунт, Бруну Фернандеш, Гарначо, Хейлунн.

Запасные: Байындыр, Куконки, Каземиро, Зиркзее, Йоро, Рэшфорд, Антони, Эриксен, Диалло,

Матч между командами пройдет в Лондоне и начнется в 23:15 мск.

Манчестер Юнайтед
Арсенал
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