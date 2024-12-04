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Из жизни ушёл экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Тони Янг

Скончался бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Терренс «Тони» Янг. Он ушёл из жизни в возрасте 71 года. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

Футболист присоединился к клубу в июле 1968 года после выступления в школах Манчестера и Ланкашира. Янг выступал на позиции правого защитника. Всего за свою карьеру в «Манчестер Юнайтед» он провёл 97 матчей. В сезоне-1972/1973 он сыграл 34 раза.

«Тони был тихим человеком на самом деле. Он пробился как правый вингер, но показал свою универсальность и командную этику, сыграв несколько игр на позиции правого защитника. Тони был тем персонажем, который нужен каждой группе игроков, и тем игроком, которого любит каждый менеджер», — приводит слова экс-игрока клуба Сэмми Макилроя пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Тони Янг покинул клуб в 1976 году, начав играть за «Чарлтон Атлетик».

Манчестер Юнайтед
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