Из жизни ушёл экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Тони Янг

«Тони был тихим человеком на самом деле. Он пробился как правый вингер, но показал свою универсальность и командную этику, сыграв несколько игр на позиции правого защитника. Тони был тем персонажем, который нужен каждой группе игроков, и тем игроком, которого любит каждый менеджер», — приводит слова экс-игрока клуба Сэмми Макилроя пресс-служба «Манчестер Юнайтед».