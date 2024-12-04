Гвардиола прокомментировал слухи о конфликте с Де Брёйне

Он принёс мне самый большой успех в этом клубе, но он был травмирован пять месяцев [в прошлом сезоне] и два месяца [в этом сезоне]. Ему 33 года. Ему нужно время, чтобы найти свою лучшую форму, как в прошлом сезоне, шаг за шагом. Он попытается сделать это и почувствует себя лучше. Я отчаянно хочу, чтобы он показал свою лучшую форму", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.