«Манчестер Сити» наконец-то ожил! Ужасная серия Гвардиолы прервалась эффектно

Если посмотреть на состав «Манчестер Сити» перед матчем с «Ноттингемом», то в голове вряд ли может возникнуть мысль о потере очков. Но это в нормальной ситуации. Нынешнее состояние команды не внушает доверие, даже когда в старте выходят почти сильнейшие 11 игроков. Нервное время для болельщиков «Сити». Однако во встрече с «Ноттингемом» команда быстро показала, что сегодня планирует завершить кошмар. Ещё никогда в своей тренерской карьере Хосеп Гвардиола не имел такой длиной безвыигрышной серии (семь матчей).