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«Манчестер Сити» наконец-то ожил! Ужасная серия Гвардиолы прервалась эффектно

«Ноттингем Форест» получил по полной. Чемпион вернулся в гонку?

Источник: Getty Images

«Манчестер Сити» прервал свою жуткую череду неудач! Есть первая за пять туров победу в АПЛ. Команда Пепа Гвардиолы разобралась дома с «Ноттингем Форест». И на этот раз не отпустила игру со счёта 3:0.

Если посмотреть на состав «Манчестер Сити» перед матчем с «Ноттингемом», то в голове вряд ли может возникнуть мысль о потере очков. Но это в нормальной ситуации. Нынешнее состояние команды не внушает доверие, даже когда в старте выходят почти сильнейшие 11 игроков. Нервное время для болельщиков «Сити». Однако во встрече с «Ноттингемом» команда быстро показала, что сегодня планирует завершить кошмар. Ещё никогда в своей тренерской карьере Хосеп Гвардиола не имел такой длиной безвыигрышной серии (семь матчей).

К счастью для «Сити», антирекорд не вырос. С первых минут команда пошла в приличное давление. И уже на 8-й минуте Бернарду Силва открыл счёт. Хозяева разыграли комбинацию: Гюндоган закинул на Де Брёйне, Кевин пробил головой, а португалец с близкого расстояния переправил мяч в сетку. Будто и не было кошмарного месяца — всё выглядело очень легко.

«Сити» не отошёл назад после первого мяча. Хороший индикатор, что с моралью внутри команды не всё так плохо. Однако «Ноттингем» имел пару возможностей сравнять счёт и испортить настроение. Например, Морган Гиббс-Уайт нанёс опасный удар, который потащил Штефан Ортега.

Моментов, впрочем, хватало и у «Манчестер Сити». Наверное, самый крутой шанс упустил Йошко Гвардиол. Защитник любит подключаться в атаку: на этот раз он нашёл свободную зону, ворвался в неё и убежал один на один с голкипером Матцом Селсом. Но Йошко не хватило навыков завершителя. Его удар получился отвратительным.

Зато на 31-й минуте всё получилось у Де Брёйне. Один из самых опытных футболистов «Сити» удвоил преимущество. Кевин принял передачу от Доку, обработал мяч, разобрался в ситуации и мощно пробил в угол ворот «Ноттингема» — 2:0.

Заслуженно? Да. «Сити» давил и прилично. Было бы странно, если бы команда ушла на перерыв с минимальным преимуществом. Хотя прямо до гола Де Брёйне совершил грубую ошибку. Он покатил мяч назад на Рубена Диаша — неудачно. Мяч перехватил форвард «Ноттингема» Крис Вуд, который убежал разбираться с Ортегой. Но без гола. Так что Де Брёйне сначала избежал статуса «антигерой», а затем превратился в полноценного «героя». «1+1» оформил за тайм бельгиец.

Во втором тайме ситуация кардинально не изменилась. «Сити» действовал свободно, без морального груза. Наконец-то на команду было приятно смотреть. На 57-й минуте хозяева забили в третий раз. Жереми Доку напомнил, что он один из лучших дриблёров Европы. Вингер «Сити» набрал скорость на левом фланге, обвёл защитника гостей Николу Миленковича и закрутил мяч в дальний угол. Красиво, а главное — эффективно!

До конца матча Доку ещё несколько раз «взрывался» и совершал крутые проходы. Сегодня парочка бельгийцев стала MVP для «Сити». А команда Гвардиолы до конца матча могла забить ещё парочку мячей. Не повезло. Впрочем, главное — победа. «Манчестер Сити» обретает уверенность?

Никита Паглазов

Манчестер Сити
3:0
Первый тайм: 2:0
Ноттингем Форест
Футбол, Англия, Тур 14
4.12.2024, 22:30 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Эшпириту Санту Нуну
Голы
Манчестер Сити
Бернарду Силва
(Кевин Де Брейне)
8′
Кевин Де Брейне
(Жереми Доку)
31′
Жереми Доку
(Эрлин Бреут Холанн)
57′
Составы команд
Манчестер Сити
18
Штефан Ортега
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
19
Илкай Гюндоган
52′
20
Бернарду Силва
69′
9
Эрлин Бреут Холанн
6
Натан Аке
90′
27
Матеус Нунес
25
Мануэль Аканджи
46′
2
Кайл Уокер
17
Кевин Де Брейне
74′
82
Рико Льюис
10
Джек Грилиш
90′
87
Джеймс Макэйти
11
Жереми Доку
90′
26
Савио
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
5
Мурильо
54′
19
Алекс Морено
31
Никола Миленкович
76′
16
Николас Домингес
45+1′
21
Энтони Эланга
34
Ола Айна
63′
8
Эллиот Андерсон
10
Морган Гиббс-Уайт
51′
63′
17
Эрик да Силва Морейра
22
Райан Йейтс
46′
4
Морату
11
Крис Вуд
62′
9
Тайво Авонийи
20
Жота Силва
72′
24
Рамон Соса
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
12
7
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
2
7
Фолы
15
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Ноттингем Форест
Чемпионат Англии: таблица и календарь