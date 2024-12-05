Мбаппе снова провалился в «Реале» — фанаты в бешенстве. «Играет хуже, чем моя бабушка»

Звездный Килиан Мбаппе, увы, не блещет в «Реале». О хороших матчах уже редко кто помнит, а плохие случаются все чаще. Форвард сливочных, который еще недавно был объектом обожания почти всего Мадрида, сейчас с таким же усердием получает тумаки. К сожалению, Мбаппе и сам не прочь дать повод.
Не забил пенальти и потерял гол из-за офсайда
Очередной шанс исправиться был в матче Ла Лиги с «Атлетиком». «Реал» котировался выше, чем его соперник из Бильбао. Это дарило надежду, что Мбаппе отыграется на представителе Страны басков и хоть немного поправит неприятную статистику. Восемь мячей в 14 матчах — не то, чего ждут от чемпиона мира.
И ведь Мбаппе мог забивать девятый! И даже забил его, но не по правилам. В момент касания мяча форвард был в офсайде. Шла 12-я минута, а настроение черепашки уже рухнуло вниз. После отмены гола Килиан толком не проявлял себя.
Вторая попытка исправиться у француза появилась на 68-й минуте — к тому моменту мадридцы проигрывали 0:1. Голкипер «Атлетика» Хулен Агирресабала зарядил руками по Антонио Рюдигеру, и арбитр указал на точку. К мячу подошел Мбаппе, но переиграть вратаря не сумел — Хулен загладил свою же вину сейвом. Для Килиана, кстати, это четвертый нереализованный пенальти за один год — хуже статистики еще не было.
К чести француза, он всё же косвенно поучаствовал во взятии ворота «Атлетика» — после его дальнего удара Агирресабала отбил мяч на набегавшего Джуда Беллингема. Но баски тут же снова вышли вперед — им помог мадридец Федерико Вальверде, допустивший грубую ошибку в передаче. Как итог — 1:2.
«Жалкое существо»
После матча Мбаппе попытался объясниться перед болельщиками. В соцсетях он взял на себя ответственность за поражение и незабитый пенальти. «Плохой результат. Большая ошибка в матче, в котором важна каждая деталь. Я беру на себя полную ответственность. У меня сложный период, но сейчас лучшее время для того, чтобы изменить ситуацию и показать, кто я на самом деле», — написал Мбаппе.
Только вот болельщиков «Реала» не успокоили слова форварда. В ответ они накидали ему кучу претензий, и не обошлось без жестких слов.
- «Мбаппе пусть лучше уйдёт в аренду. В какой-нибудь “Сток Сити”, например»
- «Такое ощущение, что у Мбаппе есть фотографии голого Анчелотти, и он шантажирует Карло. Нет? Тогда я не понимаю, что он делает в нашей команде»
- «Все почему-то тащатся от Мбаппе еще с 2016 года. И лишь небольшая группа экспертов говорила, что он — не более чем хреновый бегунок»
- «Все пытаются приспособиться к Мбаппе с его ленивой и предсказуемой задницей. Он — главная причина, почему мы сегодня проиграли»
- «Мбаппе — жалкое существо. С ним мы как будто играем в меньшинстве»
- «Мбаппе — самая большая афера, которую я когда-либо видел. Он приехал в “Реал” самым лучшим футболистом на свете, а теперь играет хуже, чем моя бабушка».
Поражение больно ударило по фанатам в том числе с турнирной точки зрения. Теперь «Реал» не сможет обогнать «Барселону» одной победой — при одинаковом количестве матчей сине-гранатовые будут выше на одно очко. А следом идут ненасытный «Атлетико» и «Атлетик», познавший вкус победы над сливочными. Поэтому эмоции поклонников «Реала» вполне понятны. Как можно вообще проигрывать, имея в составе дорогущего и при этом бесполезного футболиста?
Автор: Владимир Менес