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Мбаппе снова провалился в «Реале» — фанаты в бешенстве. «Играет хуже, чем моя бабушка»

Что происходит?

Источник: Reuters

Звездный Килиан Мбаппе, увы, не блещет в «Реале». О хороших матчах уже редко кто помнит, а плохие случаются все чаще. Форвард сливочных, который еще недавно был объектом обожания почти всего Мадрида, сейчас с таким же усердием получает тумаки. К сожалению, Мбаппе и сам не прочь дать повод.

Не забил пенальти и потерял гол из-за офсайда

Очередной шанс исправиться был в матче Ла Лиги с «Атлетиком». «Реал» котировался выше, чем его соперник из Бильбао. Это дарило надежду, что Мбаппе отыграется на представителе Страны басков и хоть немного поправит неприятную статистику. Восемь мячей в 14 матчах — не то, чего ждут от чемпиона мира.

Источник: AP 2024

И ведь Мбаппе мог забивать девятый! И даже забил его, но не по правилам. В момент касания мяча форвард был в офсайде. Шла 12-я минута, а настроение черепашки уже рухнуло вниз. После отмены гола Килиан толком не проявлял себя.

Вторая попытка исправиться у француза появилась на 68-й минуте — к тому моменту мадридцы проигрывали 0:1. Голкипер «Атлетика» Хулен Агирресабала зарядил руками по Антонио Рюдигеру, и арбитр указал на точку. К мячу подошел Мбаппе, но переиграть вратаря не сумел — Хулен загладил свою же вину сейвом. Для Килиана, кстати, это четвертый нереализованный пенальти за один год — хуже статистики еще не было.

К чести француза, он всё же косвенно поучаствовал во взятии ворота «Атлетика» — после его дальнего удара Агирресабала отбил мяч на набегавшего Джуда Беллингема. Но баски тут же снова вышли вперед — им помог мадридец Федерико Вальверде, допустивший грубую ошибку в передаче. Как итог — 1:2.

«Жалкое существо»

После матча Мбаппе попытался объясниться перед болельщиками. В соцсетях он взял на себя ответственность за поражение и незабитый пенальти. «Плохой результат. Большая ошибка в матче, в котором важна каждая деталь. Я беру на себя полную ответственность. У меня сложный период, но сейчас лучшее время для того, чтобы изменить ситуацию и показать, кто я на самом деле», — написал Мбаппе.

Только вот болельщиков «Реала» не успокоили слова форварда. В ответ они накидали ему кучу претензий, и не обошлось без жестких слов.

  • «Мбаппе пусть лучше уйдёт в аренду. В какой-нибудь “Сток Сити”, например»
  • «Такое ощущение, что у Мбаппе есть фотографии голого Анчелотти, и он шантажирует Карло. Нет? Тогда я не понимаю, что он делает в нашей команде»
  • «Все почему-то тащатся от Мбаппе еще с 2016 года. И лишь небольшая группа экспертов говорила, что он — не более чем хреновый бегунок»
  • «Все пытаются приспособиться к Мбаппе с его ленивой и предсказуемой задницей. Он — главная причина, почему мы сегодня проиграли»
  • «Мбаппе — жалкое существо. С ним мы как будто играем в меньшинстве»
  • «Мбаппе — самая большая афера, которую я когда-либо видел. Он приехал в “Реал” самым лучшим футболистом на свете, а теперь играет хуже, чем моя бабушка».

Поражение больно ударило по фанатам в том числе с турнирной точки зрения. Теперь «Реал» не сможет обогнать «Барселону» одной победой — при одинаковом количестве матчей сине-гранатовые будут выше на одно очко. А следом идут ненасытный «Атлетико» и «Атлетик», познавший вкус победы над сливочными. Поэтому эмоции поклонников «Реала» вполне понятны. Как можно вообще проигрывать, имея в составе дорогущего и при этом бесполезного футболиста?

Автор: Владимир Менес

Атлетик
2:1
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Испания, Тур 19
4.12.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
San Mames
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде
Карло Анчелотти
Голы
Атлетик
Алехандро Беренгер
53′
Горка Гурусета
80′
Реал
Джуд Беллингем
78′
Нереализованные пенальти
Реал
Килиан Мбаппе
68′
Составы команд
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
67′
3
Даниэль Вивиан
5
Йерай Альварес
31
Микель Хаурехисар
9
Иньяки Уильямс
10
Нико Уильямс
2
Андони Горосабель
79′
18
Оскар Де Маркос
32
Адама Бойро
84′
17
Юри Берчиче
8
Ойян Сансет
79′
20
Унаи Гомес
24
Беньят Прадос
64′
16
Иньиго Руис де Галаррета
74′
7
Алехандро Беренгер
63′
12
Горка Гурусета
90+3′
Реал
1
Тибо Куртуа
22
Антонио Рюдигер
35
Рауль Асенсио
5
Джуд Беллингем
90+1′
8
Федерико Вальверде
9
Килиан Мбаппе
20
Франсиско Гарсия
71′
23
Ферлан Менди
19
Дани Себальос
58′
21
Браим Диас
11
Родригу
88′
15
Арда Гюлер
17
Лукас Васкес
72′
88′
16
Эндрик
14
Орельен Тшуамени
70′
71′
10
Лука Модрич
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
10
3
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
2
21
Фолы
9
4
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Атлетик
Реал
Чемпионат Испании: таблица и календарь