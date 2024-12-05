Мбаппе снова провалился в «Реале» — фанаты в бешенстве. «Играет хуже, чем моя бабушка»

После матча Мбаппе попытался объясниться перед болельщиками. В соцсетях он взял на себя ответственность за поражение и незабитый пенальти. «Плохой результат. Большая ошибка в матче, в котором важна каждая деталь. Я беру на себя полную ответственность. У меня сложный период, но сейчас лучшее время для того, чтобы изменить ситуацию и показать, кто я на самом деле», — написал Мбаппе.